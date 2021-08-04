Воронеж, 4 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 478 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 4 августа. Сутками ранее сообщалось о 481 новом носителе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтверждена смерть сразу 33 пациентов с коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 291 человек.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 105 945 человек, выздоровели 97 321. Ковид унёс жизни 4 463 воронежцев.