Абакан, 4 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Хакасии ожидаются сильные осадки, грозы и шквалистый ветер, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа в регионе ожидаются сильные дожди. Также прогнозируются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, в Москве температура воздуха 4 августа не превысит 24 градуса тепла.

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