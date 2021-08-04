Тбилиси, , 11:48 — REGNUM В Грузии 4 августа стартовала предвыборная кампания перед выборами в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Грузии.

Выборы в Грузии (сс) Congress of local and regional authorities

«Комиссия утвердила график предвыборной деятельности по выборам 2 октября 2021 года. Также определены основные процедуры, связанные с выборами, включая правила конкуренции и условия конкурсов для выбора членов УИК», — говорится в сообщении.

Всего в ходе выборов необходимо в 64 муниципалитетах выбрать мэров городов и 2068 депутатов городских собраний (сакребуло).

Стоит отметить, что согласно грузинскому законодательству, во время предвыборной кампании запрещено поднимать социальные выплаты населению и проводить другие госпрограммы, если это не было ранее предусмотрено бюджетом. Также запрещена трансляция на телевидении роликов о том, какие проекты планируют осуществить представители власти.

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