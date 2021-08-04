Токио, 4 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus может представить обновленные Lexus RX и LX в 2022 году, а новый GX ожидается в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Motor1

Motor1 Lexus RX L Black Line

RX, LX и новый GX будут собираться в Соединённых Штатах. Однако выпуск более старых версий моделей прекращен не будет.

Актуальная версия RX является самым покупаемым кроссовером марки в США. Его обновлённая версия будет создана на глобальной платформе Toyota и получит модернизированные гибридные моторы. Также автопроизводитель оснастит будущую новинку современным информационно-развлекательным комплексом Lexus Interface и большим количеством опций безопасности.

В основу обновлённого LX ляжет архитектура Toyota GA-F. Это авто разделит многие узлы и агрегаты с новым Toyota Land Cruiser. Также премиальный вседорожник должен получить новые силовые агрегаты.

Что же касается рестайлингового GX, то он перейдет на архитектуру GA-F и будет значительно модернизирован.

Напомним, на международном мотор-шоу в Чикаго (США) Lexus официально представил кроссовер Lexus NX следующего поколения. Он создан на абсолютно новой платформе и имеет четыре модификации: NX 260, NX 350h, NX 450h+ и NX 350.

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