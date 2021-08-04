Москва, 4 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Министерство финансов России разошлось с Министерством экономического развития в прогнозах по росту ВВП, инфляции и ценам на нефть. Об этом сообщает 4 августа газета «Ведомости», ссылаясь на письмо замминистра финансов Владимира Колычева вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

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В Минфине сочли недостаточно обоснованными оценки в макропрогнозе, который Минэкономразвития уточнило в июле. Так, в Минфине полагают, что темпы экономического роста в России превысят 4% годовых, ведь траектория последних месяцев говорит о более оптимистичной динамике восстановления. В Минэкономразвития ожидают рост ВВП до 3,8% по итогам года.

Колычев отметил также, что у Минэкономразвития заниженные ожидания по инфляции — 5% по итогам года. Но с начала года по состоянию на 19 июля цены выросли уже на 4,6%, и в Минфине ожидают, что инфляция будет существенно выше 5%.

Не согласны в Минфине и с прогнозом по стоимости нефти. В Минэкономразвития ожидают стоимость барреля Urals на уровне $60,8 и $57,4 в 2023—2024 годах, а в Минфине полагают, что цены будут выше.

Банк России 2 августа также повысил прогноз о росте ВВП. Ранее регулятор ожидал роста на 3−4%, теперь — на 4−4,5%. Годовую инфляцию ЦБ ожидает на уровне 5,7−6,2%.

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