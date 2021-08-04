Прага, 4 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Причиной столкновения пассажирских поездов у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии стал человеческий фактор. Об этом 4 августа сообщил вице-премьер, глава минпромторга и министра транспорта Чехии Карел Гавличек.

Железнодорожный переезд

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По его словам, смертельная авария произошла из-за невнимательности машиниста поезда «Западный экспресс», курсирующего между городом Пльзень и Мюнхеном.

«Поезд номер Ex-351 выехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с пассажирским поездом, —написал Гавличек в Твиттере. — Ситуация серьёзная».

Вице-премьер в связи со случившимся отменил все запланированные встречи и направился на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение двух пассажирских поездов произошло на западе Чехии 4 августа возле села Милавче в районе города Домажлице. По предварительным данным, пострадали около 50 человек.