Красноярск, 4 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В арбитраж Красноярского края поступил крупный финансовый иск от министерства экологии и рационального природопользования региона. В споре на более чем 304 млн рублей ответчиком выступает АО «Красноярскнефтепродукт». Заявление до 30 августа 2021 года оставлено без движения, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск был подан 23 июля, а 30 июля судья Слесаренко оставила его без движения из-за недочётов. В деле речь идёт «о взыскании вреда, причинённого водному объекту р. Ангара в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами в размере 304 008 413,28 рубля в доход федерального бюджета Российской Федерации».

По данным с сайта компании-ответчика, она ведёт свою историю с 1934 года. В активе АО — сеть из 14 нефтебаз и 137 АЗС, охватывающая 14 городских и 37 муниципальных районов Красноярского края. В последний раз список аффилированных лиц компания обнародовала на своем сайте по итогам июня 2016 года, и тогда 57,99% акций было у агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Данные по акционерам на сегодня не сообщались, но судя по тому, что на 31 декабря 2020 года в совет директоров АО входили министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев, первый заместитель министра экономики Михаил Бершадский, замминистра транспорта региона Юрий Васильев и глава агентства по управлению государственным имуществом края Валентин Вернер, доля у властей региона в обществе имеется.