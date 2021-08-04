Кабул, , 11:43 — REGNUM В результате нападения на дом исполняющего обязанности министра обороны в афганской столице Кабуле погибли не менее восьми человек. Об этом 4 августа сообщает телеканал TOLO News.

Афганистан

По данным министерства внутренних дел Афганистана, ещё 20 человек пострадали. Нападение произошло в ночь на 3 августа.

Более подробной информации не приводится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в городе Лашкаргах (провинция Гильменд, Афганистан) несколько десятков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на тюрьму. Силовики не дали им взять здание штурмом.

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