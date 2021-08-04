Токио, 4 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Новым персонажем игры Street Fighter V станет кикбоксёр по имени Люк. Об этом 4 августа сообщило издание Kotaku.

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По словам разработчиков проекта, Люк «даёт взгляд на будущее франшизы» — вероятнее всего, он появится и в следующих проектах серии. Ожидается, что бойца добавят в Street Fighter V в ноябре 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, бойцы из серии игр Street Fighter станут новыми героями популярной «королевской битвы» Fortnite. Их добавят в проект уже 8 августа 2021 года.