Шкотовский район, Приморский край, 4 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Приморье в Шкотовском районе на охоте застрелили мужчину, приняв его за косулю, сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

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Трагедия случилась 2 августа в лесном массиве в районе села Смяличи. Один из охотников выстрелил из карабина в другого охотника, думая, что это дикое животное. В результате от полученного огнестрельного ранения, мужчина умер до приезда скорой помощи.

В соцсетях уже обсуждают происшествие — известно, что 35-летний погибший был участковым из Артёма, выехал с друзьями на охоту в нерабочее время.

Возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина. Он дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пласте Челябинской области двое жителей региона арестованы за охоту на территории природного заказника.