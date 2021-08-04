Пермь, 4 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Пермском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. За сутки выявили 472 новых заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем днём ранее, сообщает 4 августа оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Среди выявленных зараженных за последние сутки 390 взрослых и 82 ребенка. В больницах лечение получают 46 человек, остальные 426 человек находятся дома под наблюдением врачей.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 74 932 носителя коронавируса. Выздоровели 66 219 пермяков. Жертвами COVID-19 стали 3336 человек, в том числе 29 — за последние сутки.