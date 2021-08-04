Салехард, 4 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. При этом 16 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 4 августа региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 132 новых случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 4 августа 44 154 заражения коронавирусом. Выздоровели 41 946 человек, 492 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).