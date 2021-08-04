4 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 12:25 — REGNUM В Японии продолжают анализировать цели предложений Москвы ввести значительные таможенные и налоговые послабления на российских южных Курилах. Как отмечает автор японского информационного агентства «Дзи-дзи пресс» Такахико Хираива, «формально премьер Мишустин поехал на остров (Итуруп), чтобы подытожить «уникальные и беспрецедентные предложения» по вовлечению Японии в совместную экономическую деятельность на четырех северных островах». То, что предложения делались в первую очередь в расчете на позитивную реакцию японского бизнеса, подтверждается словами президента РФ Владимира Путина. Напомнив о том, что Россия давно ведет с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности», глава государства заявил председателю правительства Михаилу Мишустину на заседании Совета безопасности РФ:

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки (на Курилы), оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем».

Свой анализ Хираива начинает с указания на то, что поездка Мишустина на Итуруп состоялась, «несмотря на недовольство Японии». Имеются в виду предостережения (?!) Токио российскому руководству не допустить этой поездки, ибо в Японии рассматривают посещения южных Курил членами правительства РФ как «нарушение японского суверенитета» на островах, которые решениями обеих палат парламента летом 2009 года были произвольно объявлены «японскими».

Михаил Мишустин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп Government.ru

При этом автор почему-то считает, что Россия в большей степени заинтересована в развитии двусторонних отношений, и своими предложениями как бы подталкивает нынешний японский кабинет министров к оживлению диалога.

Он пишет: «Есть вероятность, что на фоне невозможности организовать российско-японскую встречу в верхах из-за пандемии нового коронавируса Россия берет на себя инициативу, чтобы посмотреть реакцию администрации премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, которая относится к переговорам по мирному договору не с таким энтузиазмом, как бывший премьер Синдзо Абэ».

По не совсем понятной логике Хираива связывает инициативу Путина в отношении Японии и с предстоящими выборами в Государственную думу РФ.

«Кроме того, в июле прошлого года в России внесли поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий, а в сентябре этого года должны пройти выборы в Государственную думу, на которых правящая партия обязана одержать победу во что бы то ни стало, что свидетельствует о внутриполитических факторах», — отмечает автор.

Хираива допускает такое объяснение слов российского президента о «беспрецедентных» нововведениях на Курилах:

«Лично я считаю, что предложение о совместной экономической деятельности, приуроченное к поездке Мишустина на остров Итуруп, ориентировано даже больше на внутриполитическую арену, чем на Японию. Дело в том, что популярность правящей партии упала в преддверии выборов в Госдуму, которые проходят один раз в пять лет в сентябре. Именно поэтому Медведев, подвергавшийся жесткой общественной критике, был отстранен от должности и заменен Мишустиным.

Визиты чиновников на северные территории являются демонстрацией усилий по экономическому развитию отдаленных районов. Эти поездки также являются способом послать сигнал всей стране в преддверии выборов — «мы не оставим регионы».

Что касается участия японского бизнеса в развитии Курил, то по этому поводу автор статьи не испытывает оптимизма.

«Мишустин подчеркнул, что эти меры будут полезны для западных и японских инвесторов, однако Япония пока далека от того, чтобы принять это предложение», — отмечает Хираива.

Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия 敷香

И для его пессимизма есть серьезные основания.

Во-первых, на Курилах для крупного японского бизнеса нет перспективной сулящей большую прибыль работы. Разве что рыболовство и переработка даров моря. Выращивание же в теплицах помидоров по японской технологии, конечно, к крупным проектам не отнесешь. Поэтому можно согласиться с Хираивой, когда он пишет:

«Совсем необязательно, что свободные экономические зоны и налоговые льготы будут действительно привлекательны на северных территориях. Некоторые японские компании уже вышли на российский рынок, и, если им это выгодно, они платят налоги и работают в Москве или других городах».

Хотя для мелкого и среднего японского бизнеса может найтись работа на Курилах, развернуть свои предприятия на островах они не смогут из-за запрета японского правительства. Ибо оно, ссылаясь на то, что эти территории — «японские», открыто требует от Москвы изменить законодательство РФ и вывести японские компании и их персонал из-под российской юрисдикции.

«Совместная экономическая деятельность Японии и России на четырех северных островах была первоначально согласована на встрече бывшего премьер-министра (Синдзо) Абэ и президента (Владимира) Путина в декабре 2016 года. Тогда они договорились начать переговоры. Стороны стали работать над конкретикой, но переговоры зашли в тупик из-за аллергической реакции Японии на идею работать в соответствии с российским законодательством, поскольку это означало бы признание российского суверенитета на острова», — вот в чем автор видит главное препятствие для прихода японского бизнеса на Курилы.

В Москве не могут пойти на уступки Токио в его требовании предоставить работающим на Курилах японским гражданам статуса экстерриториальности, ибо это было бы равноценно капитуляции, признанию японских притязаний на «японский суверенитет» на южнокурильских островах. Это было бы и грубым нарушением Конституции России и соответствующего законодательства о недопустимости покушения на суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

С другой стороны, в Японии не могут не опасаться того, что предоставляемыми таможенными и налоговыми льготами на Курилах воспользуются компании других стран. Хираива не скрывает опасения такой перспективы:

«Что произойдет, если иностранные компании привлекут налоговые льготы и они начнут инвестировать в южные Курилы, пока японская сторона топчется на месте? Это будет несовместимо с позицией японского правительства, поскольку сотрудники иностранных компаний будут отправляться на северные территории с паспортами, считая их российской территорией. Возможно, Россия надеется, что это заставит Японию действовать активнее, но это приведет лишь к протестной реакции».

Сибуя. Токио Hide1228

Ну что же, к «протестной реакции» японского правительства нам не привыкать. В последние годы Токио «дежурно» направляет Москве «сожаления» и «протесты» по поводу любой хозяйственной и военной деятельности на Курильских островах. Пыталось японское правительство оказывать давление и на иностранные фирмы, которые изъявляли желание работать на Курилах. Не исключено, что такая практика будет продолжена. Но ведь вводимые налоговые льготы, как следует понимать, будут распространены и на отечественные компании. Да и далеко не все государства мира так уж зависят от Японии, чтобы беспрекословно подчиняться ее политическим требованиям.

А японские власти и бизнесмены могут последовать прогнозу автора статьи и продолжать «топтаться на месте». Подводя итог своему анализу ситуации, Хираива констатирует:

«Японии придется подождать и понаблюдать за шагами российской стороны. Затем после всеобъемлющих переговоров она сможет судить об истинных намерениях Кремля».