Киев, 4 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины в Киеве, задержала полиция. Об этом 4 августа сообщает украинский телеграм-канал ApNews.

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«Наш корреспондент передает, что полиция уговорила мужчину сдаться», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что задержанный извинился перед полицейскими и заявил, что «нужно было так сделать просто». При этом добавляется, что источники в полиции сообщили, что граната, которую мужчина угрожал взорвать, оказалась боевой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский спецназ готовился к штурму здания правительства страны, в котором угрожал взорвать гранату неизвестный мужчина.