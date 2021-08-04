Абакан, 4 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ещё семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 4 августа в республиканском правительстве.

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По данным оперштаба, умерли пять женщин (64 года, 68 лет, 68 лет, 81 год, 92 года) и двое мужчин (65 лет, 84 года).

С начала 2021 года в регионе жертвами COVID-19 стали 410 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 13 442 носителя коронавируса, выздоровели 12 522 человека.