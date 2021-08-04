Липецк, 4 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Липецкой области 4 августа подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 40 тыс. 693 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 34 тыс. 944 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 219 — за последние сутки.