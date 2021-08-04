Для консоли Xbox Series X выпустят новый игровой контроллер
Вашингтон, 4 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Microsoft представила новую вариацию контроллера для игровой консоли Xbox Series X/S. Об этом сообщило издание Game Informer.
Xbox Series X
https://twitter.com/Xbox/status/1422558269051084800
Новый геймпад получит подзаголовок Aqua Shift и будет выпускаться в синем переливающемся цвете. Разработчики из Microsoft также оснастили его специальными прорезиненными ручками для более комфортного использования.
Напомним, что Xbox Series X/S — это две вариации консоли нового поколения от компании Microsoft. Они поступили в продажу 10 ноября 2020 года.