Вашингтон, 4 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Microsoft представила новую вариацию контроллера для игровой консоли Xbox Series X/S. Об этом сообщило издание Game Informer.

Xbox Series X

https://twitter.com/Xbox/status/1422558269051084800

Новый геймпад получит подзаголовок Aqua Shift и будет выпускаться в синем переливающемся цвете. Разработчики из Microsoft также оснастили его специальными прорезиненными ручками для более комфортного использования.

Напомним, что Xbox Series X/S — это две вариации консоли нового поколения от компании Microsoft. Они поступили в продажу 10 ноября 2020 года.