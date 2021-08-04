BTS о создании музыки на английском: «Язык не имеет для нас значения»
Сеул, 4 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Корейский бойзбенд BTS рассказал о своем желании продолжать выпускать свои релизы на английском языке, объяснив это в интервью порталу TIME. .
«Язык не имеет для нас такого большого значения, как в прошлом, я думаю. Вы знаете, мы хотим превзойти все, даже самих себя. Я думаю, в этом и заключается сила музыки», — рассказал лидер группы RM. Исполнитель также убедил своих слушателей, что независимо от «жанра, языка и так далее», группа не собирается ограничивать себя в творческом плане. «Когда дело доходит до релизов границ или ограничений не существует», — говорит RM.
На данный момент группа выпустила три англоязычных сингла — «Dynamite», «Butter» и «Permission To Dance» — все они заняли первое место в американском чарте Billboard Hot 100.