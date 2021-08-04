Прага, 4 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё семь находятся в критическом состоянии после столкновения двух пассажирских поездов неподалёку от города Домажлице на западе Чехии. Об этом сообщил 4 августа журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Железная дорога

Он добавил, что в списке пострадавших — ещё 31 человек, но их жизни вне опасности. Раненым помогают спасатели. К месту аварии отправлены вертолеты и дополнительные кареты скорой помощи.

Поезда столкнулись на одноколейном участке железной дороги. Предположительно, авария могла произойти из-за сбоя в работе железнодорожной техники или потому, что один из машинистов не заметил красный свет семафора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о примерно 50 пострадавших при столкновении поездов под Домажлице.