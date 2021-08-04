Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Жителю Санкт-Петербурга, который пытался задушить сына, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Pixabay.com Избиение

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 3 августа в одной из квартир многоэтажного дома на Дальневосточном проспекте Петербурга произошел конфликт. Во время бытовой ссоры 33-летний пьяный мужчина поднял руку на своего девятилетнего сына.

По данным следствия, обидчик ребенка, испытывая к нему личные неприязненные чувства, угрожая убийство, стал душить сына. На помощь ребенку пришла мать, которая смогла отбить ребенка от мужа, спрятаться вместе с ним в ванной комнате и вызвать полицию и скорую помощь. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

«Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ГСУ.