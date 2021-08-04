Новосибирск, 4 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Новосибирске проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений 7-летнему мальчику. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Жестокое обращение с детьми

Предварительно установлено, что 3 августа гуляющего у дома по ул. Катодная ребёнка увидели соседи и обратили внимание на телесные повреждения, которые у него имелись. Взрослые обратились в полицию. Ребёнок был помещён в центр для реабилитации несовершеннолетних.

«Мальчик проживал с 27-летней матерью, четырёхлетним братом и 35-летним сожителем матери, который со слов ребёнка причинил ему телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время производится опрос потерпевшего с участием педагога и психолога, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.