Ярославский «Буревестник» может прекратить существование
Ярославль, 4 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» не включён ни в один из турниров Российской федерации баскетбола. Об этом сообщает ЯрНьюс.
РФБ представила список участников профессиональных лиг на предстоящий сезон 2021−2022. Ярославской команды нет в составе ни одной лиги.
Болельщики в социальных сетях уже начали говорить о том, что клуб ликвидирован. Гендиректор клуба Александр Земсков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM опроверг эти слухи, но подтвердил, что проблемы есть. Будущее команды не определено.
Учредителем АНО «Буревестник» является директор БК «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Церковный, в прошлом руководитель департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Ярославской области.
Команда всегда получала бюджетное финансирование. В частности, значительные суммы ей выделял муниципалитет Ярославля. Последнее решение о финансировании принималось этим летом.
По данным ИА REGNUM, у клуба имеются значительные долги.