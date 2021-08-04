Ярославль, 4 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» не включён ни в один из турниров Российской федерации баскетбола. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Http://bkburevestnik.ru/ БК «Буревестник»

РФБ представила список участников профессиональных лиг на предстоящий сезон 2021−2022. Ярославской команды нет в составе ни одной лиги.

Болельщики в социальных сетях уже начали говорить о том, что клуб ликвидирован. Гендиректор клуба Александр Земсков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM опроверг эти слухи, но подтвердил, что проблемы есть. Будущее команды не определено.

«Пока всё на стадии переговоров с правительством области. И, к сожалению, на сегодняшний день у меня нет никакой пока информации. Переговоры ведём о финансовой стороне. Всё же зависит от финансов. Всё упирается всегда в деньги. Переговоры мы ведём со всеми, с федерацией баскетбола, ожидаем решения и оттуда, и из правительства. От правительства в первую очередь. Пока ещё чемпионата нет, он только в октябре начнётся. То, что нет «Буревестника» — в любой момент можно включить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор клуба Александр Земсков.

Учредителем АНО «Буревестник» является директор БК «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Церковный, в прошлом руководитель департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Ярославской области.

Команда всегда получала бюджетное финансирование. В частности, значительные суммы ей выделял муниципалитет Ярославля. Последнее решение о финансировании принималось этим летом.

По данным ИА REGNUM, у клуба имеются значительные долги.