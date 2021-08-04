Сеул, 4 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В июле 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 24 389 импортных легковых автомобилей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Talleresterol.es Продажа авто

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Mercedes-Benz E 250, E220d 4MATIC и Lexus ES300h.

Продажи Mercedes-Benz составили 7083 автомобиля, BMW 6022 автомобиля, Audi 2632 автомобиля, Volvo 1153 автомобиля, Lexus 1027 автомобилей, Jeep 1003 автомобиля, Volkswagen 941 автомобиль, Mini 870 автомобилей, Chevrolet 755 автомобилей, Porsche 699 автомобилей, Toyota 691 автомобиль.

В частности, продажи Mercedes-Benz выросли на 35,8%, BMW — на 57,8%, Audi — на 12%.

С января по июль в Южной Корее было зарегистрировано 172 146 импортных автомобиля, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.