Пермь, 4 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Пермском крае значительно увеличилась нагрузка на службу скорой помощи. Резкий скачок медики связывают с ухудшением эпидситуации в регионе по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Информация об этом опубликована на странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

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В июне бригады скорой помощи выезжали на вызовы 37 006 раз, а в июле — 42 899 раз.

«Огромная доля вызовов была передана в неотложную помощь при поликлиниках. Их количество по сравнению с двумя предыдущими месяцами стало больше, чем в три раза. В мае — 3230, в июне — 4497, в июле — 11 928 вызовов! Часть вызовов неотложной помощи была обслужена бригадами скорой помощи. Их тоже стало намного больше, чем в мае и июне. В мае — 389, в июне — 473, в июле — 1036!», — сообщает станция скорой помощи.

По данным учреждения, число выездов к пациентам с симптомами COVID-19, включая сопутствующую пневмонию, выросло за месяц в двое: с 2833 в июне до 6195 в июле. В мае было зафиксировано 1449 таких вызовов бригад скорой помощи.

К пациентам с пневмонией в июле выезжали 3366 раз, в июне — 1867. Из них было госпитализировано 2149 пациентов, в июне — 1061.

Напомним, в Прикамье растёт заболеваемость COVID-19. В регионе из-за ухудшения эпидобстановки отказались от плановой госпитализации. С середины июля суточный показатель выявляемых носителей коронавируса превысил четыре сотни.