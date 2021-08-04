Москва, 4 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор за 1 полугодие 2021 года изъял из торгового оборота и выпустил постановления об уничтожении более 1,8 тонны некачественных хлебобулочных изделий (за 1 полугодие 2020 г. — 1,3 тонны), сообщили в пресс-службе ведомства.

Coffee-king Хлеб

За полгода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям исследовано более 34 тыс. проб хлеба и хлебобулочных изделий. По ряду показателей выявлен не соответствия нормативным требованиям.

В хлебобулочных изделиях специалистами Роспотребнадзора обнаружены токсичные элементы, пестициды, микотоксины, плесень, патогенные микроорганизмы и т. д. Также не соответствовал нормативам вес проб хлеба и хлебобулочных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в жаркий период очень часто способствует распространению картофельной болезни хлеба этой опасной для здоровья человека.

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