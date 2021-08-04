Уфа, 4 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Деятельность пансионата для престарелых прекращена в Уфимском районе Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сотрудники прокуратуры установили, что житель Уфы в собственном двухэтажном доме в с. Зубово организовал пансионат по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. На момент проверки в здании находились 15 человек.

«При этом помещения не соответствовали требованиям пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено административное дело по признакам нарушения требований пожарной безопасности. В результате предприниматель был оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Также надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением, в котором потребовало запретить деятельность пансионата. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что постояльцы перевезены в безопасные места.