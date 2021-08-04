В России за сутки ликвидировали 39 лесных пожаров
Москва, 4 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 39 лесных пожаров на общей площади 57 174 га. Об этом 4 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ивановской, Волгоградской, Сахалинской, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской и Свердловской областей; в Республиках Алтай, Карелия, Якутия, Марий Эл и в Башкирии; в Пермском, Алтайском и Красноярском краях; а также в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.
Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 211 лесных пожаров на общей площади 986 643 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 5302 человека, 873 единицы техники и 11 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 34 воздушных судна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприоподдержал жителей Якутии, упомянув о проблеме лесных пожаров и экстремальных погодных ситуациях в своём Instagram.