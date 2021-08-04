Москва, 4 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 39 лесных пожаров на общей площади 57 174 га. Об этом 4 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.08.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 57 174 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ивановской, Волгоградской, Сахалинской, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской и Свердловской областей; в Республиках Алтай, Карелия, Якутия, Марий Эл и в Башкирии; в Пермском, Алтайском и Красноярском краях; а также в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 211 лесных пожаров на общей площади 986 643 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 5302 человека, 873 единицы техники и 11 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 34 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприоподдержал жителей Якутии, упомянув о проблеме лесных пожаров и экстремальных погодных ситуациях в своём Instagram.