Курск, 4 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Курской области 4 августа зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Всего в регионе было выявлено 47 тыс. 206 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 6 пациентов, в том числе 139 — за последние сутки.