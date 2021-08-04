4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Китайцы поддержали австралийских спортсменов после разгрома номера в токийской олимпийской деревне. Однако в Пекине бы они такого не потерпели

Цинь Шихуан, , 12:24 — REGNUM Агентство Reuters сообщило, что перед отъездом из Токио некоторые австралийские спортсмены разнесли комнату в олимпийской деревне, где они жили, пробив дыру в стене, а также наведя в самой комнате полный беспорядок. Что касается такого поведения спортсменов, руководитель олимпийской делегации Австралии заявил, что не будет наказывать виновных.

Кенгуру Цитата из к/ф «Кенгуру Джекпот». Реж. Дэвид МакНэлли. 2003. США, Австралия

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo активно заинтересовались происходящим, составив тысячи сообщений под соответствующей публикацией в паблике Phoenix Net. И комментарии оказались не столь однозначными, поскольку дает о себе знать давнишняя нелюбовь китайцев к Японии.

«Хотя есть некоторые изъяны в моральной стороне вопроса, могу ли я сказать, что они проделали прекрасную работу?» — задался вопросом «Южный апельсин».

«Япошки не осмелятся что-либо вякнуть против этого», — считает «Нескромный студент».

«Разве Япония и Австралия не братья? Пусть попросят американского отца навести порядок», — добавил пользователь «Четырехслойная бумага».

«А какими качествами еще должны обладать отпрыски разбойников и ссыльных преступников?» — не удивился Гусь Фэй.

«Да, это потомки преступников, у них не может быть другой природы», — согласился «Вспоминай слонов».

Построенный к играм Национальный стадион в Токио — место проведения церемоний и соревнований по лёгкой атлетике Arne Müseler . arne-mueseler.com

«Да просто спортсмены входят в федерацию грызунов Австралии. Ничего удивительного», — уверена «Вопрошающая долина».

«Это их внутреннее кенгуру вышло наружу», — поправила Stock Global Tour.

«Такое ощущение, что спортсмены все еще на стадии кенгуру! Эволюция пока не увенчалась успехом, кенгуру еще только предстоит эволюционировать!» — считает «В лодке».

«Австралия всегда ненавидела Японию и не примет сдачи Японии. У нее есть хребет. Более того, как страна — хозяйка Олимпийских игр Япония совершила несколько бесстыдных поступков», — оправдал случившееся Gentle.

«Меня больше вот что беспокоит. Легко проделать дыры в стене? Имеем ли мы дело с плохим качеством строительства или же дело в сильных спортсменах?» — пошутил «Молоко с сахаром».

«Не приезжайте в Пекин в следующем году, нечего вам делать в нашей стране», — заметил Рио, намекая на зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.

Флаг Австралии (сс) Der Angemeldete

«Живите в капсульной комнате. Спите на бумажных кроватях и ешьте прозрачную пищу… И это вы должны тренироваться каждый день, и этим спортсменам, возможно, придется обратиться к психиатру, когда они вернутся», — посочувствовал австралийцам «Тапир», имея в виду особенности проживания спортсменов в Олимпийской деревне Токио.

«Хоть я и считаю, что это было красиво, все же Австралия как была раньше, так и должна снова стать и оставаться тюрьмой», — считает Мо Тянь.

Оправдывая и поддерживая действия австралийцев в Токио, китайцы, однако, крайне не приемлют такого поведения у себя в стране. Дело тут во многом, потому что им ненавистны как Япония, так и Австралия. По разным причинам. Но в целом — за поддержку линии США и за постоянные политические и информационные атаки на Китай.