Москва, 4 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Первый пуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» планируется провести осенью 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru «Сармат»

«Первый пуск «Сармата» в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй — в конце 2021 года», — сказал источник.

Вместе с тем официального подтверждения запуска пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что первый полк, укомплектованный МБР «Сармат», поступит на дежурство в конце 2022 года.

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