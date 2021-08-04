Вашингтон, 4 августа 2021, 11:22 — REGNUM Кандидат в конгресс, которого поддержал бывший президент США Дональд Трамп, Майк Кэри одержал 3 августа верх в праймериз республиканцев перед выборами для заполнения свободного места в законодательном собрании штата Огайо, сообщает New York Post.
По словам Кэри, его победа является свидетельством доминирующего влияния экс-президента над Республиканской партией. Кандидат набрал 36% голосов, что более чем в два раза больше, чем его ближайший оппонент.
Во время избирательной кампании Кэри использовал поддержку Трампа, постоянно упоминая о ней и о политике «Америки прежде всего» на своем веб-сайте.