Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Кандидат в конгресс, которого поддержал бывший президент США Дональд Трамп, Майк Кэри одержал 3 августа верх в праймериз республиканцев перед выборами для заполнения свободного места в законодательном собрании штата Огайо, сообщает New York Post.

По словам Кэри, его победа является свидетельством доминирующего влияния экс-президента над Республиканской партией. Кандидат набрал 36% голосов, что более чем в два раза больше, чем его ближайший оппонент.

«Победа Майка Кэри носит крайне важное значение для республиканцев», — написал Трамп в заявлении, опубликованном 3 августа вечером.

«Сильные показатели! Спасибо Огайо и всем нашим замечательным американским патриотам. Поздравляю Майка и его семью. Он никогда не подведет!» — добавил Трамп.

Во время избирательной кампании Кэри использовал поддержку Трампа, постоянно упоминая о ней и о политике «Америки прежде всего» на своем веб-сайте.