Бишкек, 4 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Ранее киргизские и казахские власти заключили соглашение о том, что Казахстан будет получать 42% поливной воды из реки Чу, а Киргизии — 58%. Об этом заявил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Киргизии Аскарбек Джаныбеков, передает госагентство «Кабар».

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Высокопоставленный чиновник сообщил, что несмотря на договоренности между двумя странами, в 2021 году Казахстану достается не более 15% воды из этого водоема.

Он отметил, что такое распределение водных ресурсов происходит из-за царящей в Киргизии засухи.

«Мы сами себя не смогли обеспечить полностью поливной водой. Поэтому они вошли в наше положение», — подчеркнул глава киргизского сельскохозяйственного ведомства.

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