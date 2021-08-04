Астрахань, 4 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 4 августа подтверждено 11 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего скончались 1149 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 36,8 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.