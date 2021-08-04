Тбилиси, 4 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. На территории Грузии, по прогнозу синоптиков, в течение недели ожидается аномальная жара. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Грузии.

Nat.astrobl.ru Пожар

«По всей Грузии ожидается резкое повышение температуры в течение недели. Из-за этого возрастает риск лесных и полевых пожаров», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей страны проявить ответственность, не разжигать огонь в полях и лесах, а также сообщать в дежурную службу в случае обнаружения пожара.

Стоит отметить, что в Грузии нередки случаи, когда полевые и лесные пожары возникают из-за того, что фермеры поджигают в полях солому и другой мусор, оставшийся после уборки урожая.