Петрозаводск, 4 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Если сравнивать лесопожарную ситуацию в России с другими странами, то многие задаются вопросом: почему в Карелии очень сильно распространяются пожары, а в той же Финляндии этого нет. Данный феномен корреспонденту ИА REGNUM пояснил заместитель председателя комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев:

Лесной пожар

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"Замечу, что сам процесс распространения лесных очагов одинаков — что там, что тут. Единственное — Финляндия очень жёстко подходит к соблюдению правил противопожарной безопасности. На скорость и оперативность обнаружения пожаров влияет и наличие дорожно-транспортной сети. В некоторых районах Финляндии в пересчёте на гектар площади она больше. Это позволяет пожарным силам эффективнее бороться с огнем.

Но ещё раз хочу подчеркнуть: мы вполне достаточно оснащены противопожарным оборудованием, машинами и механизмами для того, чтобы своевременно тушить эти пожары. И это при том, что ситуация сегодняшнего летнего периода аномальна: идёт вал огня и огнеборцы вместе с техникой просто попадают в кольцо. Невозможно бороться такими силами и средствами со стихийным бедствием.

Говорю вам как эксперт: способы тушения пожаров и их оперативное обнаружение в России очень высокие. И это признано мировым сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин пояснил, почему в России есть регионы, где даже в условиях засухи и суровых природных условий практически не бывает пожаров.

«Если говорить шире, почему-то Белоруссия не горит, Финляндия не горит, а мы рядом — горим. Возникает вопрос — почему? Тушение лесов с воздуха — это крайняя мера. Основной инструмент для тушения пожаров — гораздо более важный — это обычная лопата и ранцевый набор. По идее, пожар должен быть обнаружен, локализован и ликвидирован в первые часы. Это если мы говорим о населённых регионах страны», — подчеркнул учёный.

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