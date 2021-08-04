Рим, 4 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии прототипа суперкара 296 GTS. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Ferrari 296 GTS

Судя по полученным снимкам, итальянский автомобиль имеет складывающуюся крышу.

На данный момент известно, что в качестве силового агрегата у нового автомобиля будет гибридный «движок», как у 296 GTB с жёсткой крышей. Гибридный двигатель включает в себя трёхлитровый мотор V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Совокупная производительность агрегата равна 818 л. с. (740 Нм).

Суперкар способен разогнаться до «сотни» за 2,9 секунды. Официальная премьера модели должна состояться в начале следующего года.

Ранее команда Ferrari протестировала в Италии закамуфлированный гиперкар нового поколения. Автомобиль собран на «тележке» LaFerraris, на которой размещён гибридный силовой агрегат производительностью 1000 «лошадей».

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