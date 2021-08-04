Появились фотографии нового кабриолета Ferrari 296 GTS
Рим, 4 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии прототипа суперкара 296 GTS. Снимки размещены на сайте Motor1.
Судя по полученным снимкам, итальянский автомобиль имеет складывающуюся крышу.
На данный момент известно, что в качестве силового агрегата у нового автомобиля будет гибридный «движок», как у 296 GTB с жёсткой крышей. Гибридный двигатель включает в себя трёхлитровый мотор V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Совокупная производительность агрегата равна 818 л. с. (740 Нм).
Суперкар способен разогнаться до «сотни» за 2,9 секунды. Официальная премьера модели должна состояться в начале следующего года.
Ранее команда Ferrari протестировала в Италии закамуфлированный гиперкар нового поколения. Автомобиль собран на «тележке» LaFerraris, на которой размещён гибридный силовой агрегат производительностью 1000 «лошадей».
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