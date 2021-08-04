Москва, 4 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян перешёл в «Локомотив». Об этом 4 августа сообщает пресс-служба «армейцев».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Тикнизян получает указания от тренера

Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. В прошлом сезоне 22-летний футболист провёл 33 матча, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в чемпионате России — с «Локомотивом» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» увеличил предложение по футболисту до €5 млн. Сам Тикнизян должен получить улучшенный контракт.