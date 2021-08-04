Салехард, 4 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. На Ямале наблюдается вторжение белых медведей на угодья тундровиков. В несвойственной для арктических хищников среде обитания были замечены семеро хищников, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Instagram-аккаунте.

Putin.kremlin.ru Белые медведи

Случаи выхода к людям арктических медведей зафиксированы в районе мыса Дровяной, пролива Малыгина, устья реки Ниутейяха. Косолапые не реагируют на отпугивания и ведут себя агрессивно, угрожая безопасности людей.

В Росприроднадзоре было решено отправить туда специалистов, чтобы перевезти белых медведей ближе к среде обитания — к Северу, на острова.

«Тревожит, что медведи приходят к людям все чаще. Это связано с изменением климата, отсутствием ледяного покрова и с тем, что меняет их рацион — поковыряться в помойке животному проще, чем охотиться», — отметила Светлана Радионова