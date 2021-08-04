Чита, 4 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за последние две недели утонули восемь человек. Всего было зарегистрировано 509 вызовов на водных объектах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности.

«Нельзя вернуть жизнь. Особенно страшно, когда гибнут дети. Я хочу обратиться ко всем Забайкальцам: во время отдыха купайтесь в специально отведенных местах. Это позволит сохранить жизнь себе и другим», — заявил в связи с этим глава ведомства Александр Жужурин.

Как отмечается, на территории Читы действует только один официальный пляж на озере Кенон. Купание в реках Ингода и Читинка запрещено.