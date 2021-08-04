Москва, 4 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В середине августа погода в Центральной части России будет постепенно переходить на осенний режим. Об этом 4 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Цитата из м/ф «Связанные миры». реж. Юхэй Сакураги. 2019. Япония Краски осени

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«Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, синоптик указал, что в Центральной России в первой половине текущего месяца ожидается температурный режим выше климатической нормы.

При этом Тишковец добавил, что норма выпадения осадков в названной части страны в августе будет превышена не менее чем в полтора раза.

«Август у нас будет хлябистый, дождливый, осадков у нас будет как минимум в 1,5 раза больше положенных нормой в Центральной России», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве уже в ближайшие три дня придёт комфортное тепло. В выходные дни воздух прогреется до +27 °С.