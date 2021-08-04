Киев, 4 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Украинский спецназ готовится к штурму здания правительства страны, в котором угрожает взорвать гранату неизвестный мужчина. Об этом 4 августа сообщают украинские телеканалы.

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При этом также отмечается, что в данный момент киевская полиция ведет переговоры с неизвестным.

Кроме того, указывается, что депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко в комментариях к видео с угрожающим взрывом гранаты мужчиной рассказал, что последнего зовут Владимир и он является ветераном так называемой «Антитеррористической операции ВСУ» в Донбассе, а также имеет инвалидность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в здание правительства Украины ворвался неизвестный мужчина, который угрожает взорвать гранату.