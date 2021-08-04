Киев, 4 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Полиция вступила в переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать здание правительства гранатой, сообщила 4 августа пресс-служба силового ведомства.

Kmu.gov.ua Заседание правительства Украины

Уточняется, что из-за данной ситуации в Киеве введена специальная полицейская операция.

«В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — говорится в комментарии полиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в здание правительства Украины ворвался неизвестный мужчина, предположительно участник боевых действий в Донбассе, который угрожает взорвать гранату. Сегодня должно состояться заседание правительства Украины, так что большинство высокопоставленных чиновников должны быть в здании.