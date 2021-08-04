Челябинск, 4 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Создание комфортной среды для жителей прямо влияет на привлекательность и успешность Челябинской области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с мэрами 4 августа.

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«Если мы хотим, чтобы наша молодёжь связывала своё будущее с Челябинской областью, то мы должны чаще и больше обсуждать с жителями то, какими они хотят видеть свои города», — сказал глава области.

Чиновник добавил, что в формирование комфортной городской среды государство вкладывает значительные средства. В Челябинской области уже есть определённые успехи. Так, заметные проекты благоустройства реализованы в Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Карабаше, Троицке и во многих других муниципалитетах. Однако пока этого недостаточно, полагает Текслер.