Биробиджан, 4 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На выборы в Госдуму РФ от Еврейской АО зарегистрированы семь кандидатов. Отбор прошли все, кто подавал документы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Бороться за место в Госдуме по еврейскому одномандатному избирательному округу будут помощник действующего депутата ГД Гаврила ПарахинаВасилий Гладких (ЛДПР), депутат Заксобрания ЕАО Владимир Дудин («Справедливая Россия»), пенсионер Григорий Зинич («Родина»), адвокат Константин Лазарев (КПРФ), депутат Госдумы РФ Александр Петров («Единая Россия»), сотрудник аппарата федерального законодательного органа Марина Смирнова («Коммунисты России»), сотрудник института развития образования Еврейской автономной области Татьяна Файн («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму очередного, восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.