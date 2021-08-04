Москва, 4 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В случае повышения ставок по ипотеке заемщики станут чаще выбирать вторичное жилье, а не первичное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила ассистент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Лаврова, рассуждая о том, как в РФ могут вырасти ставки по ипотеке до конца 2021 года.

Ипотека

«На 1 июля 2021 года показатель средневзвешенной ставки по кредитам, выданным в течение месяца, согласно данным Банка России, составил 7,07%. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 6,5%. В докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике за июль 2021 года указывается на преобладание проинфляционных факторов в экономике. В случае их реализации возможно, что вырастут и ставки по ипотеке», — сказала Лаврова.

Как подчеркнула экономист, программа льготной ипотеки в предыдущие периоды удовлетворила значительный объем спроса на жилье.

«Возможно, что повышение ставок по ипотеке приведет к одинаково понижающей динамике объемов продаж как на первичном, так и вторичном рынках жилья. В меньшей степени негативное влияние ощутит рынок вторичного жилья. Заемщики предпочтут готовые варианты в построенных домах», — предположила Лаврова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России стали чаще оформлять ипотечные кредиты на вторичное жильё.