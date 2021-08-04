Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший инспектор ДПС ГИБДД, обвиняемый в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и подделке доказательств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Следователи полагают, что в августе 2020 года сотрудник полиции оформил подложные документы о ДТП на улице Малиновского. В частности, инспектор указал, что вместо женщины за рулём автомобиля, спровоцировавшего происшествие, находился её супруг, которого в машине в момент ДТП не было.

Материалы уголовного дела переданы в суд.