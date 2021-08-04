Москва, 4 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Кассационную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому за ДТП со смертельным исходом, суд рассмотрит 15 сентября. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Второго кассационного суда в Москве.

ИА REGNUM Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

«Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову назначено на 15 сентября этого года», — сказали в пресс-службе ТАСС.

В настоящее время Ефремов находится в одной из исправительных колоний в Белгородской области, он работает в швейном цехе. Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил его к восьми годам лишения свободы, но после апелляции Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремова признали виновным в совершении «пьяного» ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. Автомобиль актёра столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице.

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