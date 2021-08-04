Симферополь, 4 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. На 8,2% выросла средняя стоимость квадратного метра жилья в новых многоквартирных домах на территории Республики Крым за второй квартал 2021 года, в Севастополе рост составил 4%. Об этом сообщил Крымстат.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ялта. Крым

Средняя цена квадратного метра новых квартир в Республике Крым во втором квартале составила 80,1 тыс. рублей, рост по отношению к первому кварталу составил 8,2%. В Севастополе квадратный метр нового жилья во втором квартале стоил в среднем 90,1 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в первом квартале.

Рост цен на квартиры на вторичном рынке во втором квартале 2021 года в Крыму составил 4,5% (75,4 тыс. рублей за квадратный метр), а в Севастополе — 3,3% (89,7 тыс. рублей).