Ульяновск, 4 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло ещё несколько травяных пожаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Трава

По данным ведомства, 3 августа брандмейстеры потушили четыре возгорания сухой травы: в Ульяновске, Майнском, Новомалыклинском и Новоспасском районах.

За последние сутки общая площадь, пройденная огнём, составила 0,53 гектара. Самый крупный пожар произошёл в Новоспасском районе, где горело 0,5 гектара площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 1 апреля объявлен особый противопожарный режим, который будет действовать по 30 сентября. Это означает, что запрещено сжигание мусора и травы, разведение костров. В условиях противопожарного режима за выявленные нарушения грозят повышенные штрафные санкции.