Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал с участием людей с дополнительными потребностями. Водитель маршрутного такси отказался перевозить взрослого инвалида с ДЦП. Об этом 4 августа 22-летний петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал на своей официальной странице в «Вконтакте».

Vk.com/ibakaidov Иван Бакаидов.

По словам мужчины, как правило он вызывает такси, но 3 августа решил воспользоваться общественным транспортом и добраться до дома на маршрутном такси. Проблемы начались сразу как только молодой человек зашел в маршрутку.

«Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было». Обращается к человеку, который зашел передо мной: «зачем ты его притащил?». Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает», — рассказал Бакаидов.

Петербургский программист заметил, что не раз самостоятельно ездил на маршрутках и никогда с таким отношением не сталкивался. По словам мужчины, водитель думал, что пассажир не сможет сказать, где нужно будет остановиться, также ему не понравилось, что у Ивана не было социального проездного с собой. Однако за него заступились другие пассажиры, после чего водитель все-таки довез Ивана до нужной остановки.

«Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить», — подытожил Бакаидов.

Напомним, 22-летний петербуржец Иван Бакаидов с детства страдает церебральным параличом, что ему не мешает вести насыщенную и социально активную жизнь. Самостоятельно выучившись на программиста он вместе с командой волонтеров работает над сервисами, которые способны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Номинант в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Социальные практики».